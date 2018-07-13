Осадок остался: почему Россия сливает белорусское молоко

Россия отказалась снять ограничения на поставки молока из Белоруссии

Россельхознадзор не планирует полностью открывать российский рынок для белорусских поставщиков молока. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Данкверт по итогам переговоров с белорусами в Брянске.

«Предварительными итогами сегодня можно назвать следующее: мы не видим возможности широко открывать и снимать ограничения», — сказал Данкверт.

У российского регулятора имеются две основные претензии к белорусским компаниям. Во-первых, белорусские компании, подконтрольные государству, работают непрозрачно. «Мы коллег призвали к большей открытости, для того, чтобы в нашей системе, которую называем „цифровой экономикой“… была прозрачность, и чтобы была возможность быстро и качественно посмотреть», — отметил глава Россельхознадзора.

Информация в белорусских ветеринарных лабораториях хранится не в электронной, а в бумажной форме, попенял Данкверт. А это почва для злоупотреблений.

Например, возможен реэкспорт молока и молочной продукции из европейских стран, включенных в список российского продуктового эмбарго.

Данкверт напомнил, что Россия предлагала Белоруссии , кстати, и Казахстану тоже, перейти на систему электронной сертификации животноводческой продукции «Меркурий», однако они отказались. При этом в России переход на «продуктовую ЕГАИС», как еще называют систему «Меркурий», стал обязательным с 1 июля для всех производителей мяса, колбасы, рыбы, молока и молочной продукции, яиц, меда и т.п. ЕГАИС — единая государственная автоматизированная информационная система, созданная контроля над объемом производства и оборота алкоголя и спиртосодержащей продукции.

В отраслевом российском «Союзмолоке» пояснили, что изначально были против системы «Меркурий» для готовой продукции, так как она была создана для снижения ветеринарных рисков, а готовая продукция производится в ЕАЭС только из пастеризованного сырья — оно не несет ветеринарных рисков. Риски по качеству и безопасности несет сырое молоко, на которое и ранее, до введения в действие «Меркурия», оформляли бумажные ветеринарные документы, поэтому Россия и поддерживала переход с этих бумажных сертфикатов на электронные.

«Вызывала серьезные опасения техническая готовность системы и ее адаптивность», — уточнили в «Союзмолоке».

Белоруссия, по данным Россельхознадзора, поставляет в Россию ежегодно 1,1 млн — 1,2 млн т молочной продукции, мясной — от 400 тыс. до 500 тыс. т. «Мы бы хотели, чтобы работа была более цивилизованна и более безопасная продукция поступала к нам», — подчеркнул Данкверт.

Несоответствующее качество продукции — это вторая претензия «Россельхознадзора». Оно якобы не соответствует техническому регламенту — стандартам качества и безопасности пищевой продукции, принятым в Евразийском экономическом союзе, одним из учредителей которого является Белоруссия.

Ранее Россия ограничила ввоз молока из Белоруссии в таре более 2,5 л. Россельхознадзор обнаружил в нем нитраты и запретил поставки.

Удивительно, но факт: ограничения не затронули молоко и молочную продукцию в упаковке объемом 1 литр. Молоко от одних и тех же производителей, но в разной упаковочной таре (2,5 литра и 1 литр) было признано одновременно и вредным (с нитратами), и безвредным, натуральным.

В «Россельхознадзоре» объяснили эти чудеса регламента очень просто — не договорились. «По определенной категории веществ, которые прописаны в техническом регламенте, давали коллегам возможность разобраться. Они разобрались и сказали, что это все натурально… Не пришли к консенсусу», — пояснил Данкверт в пятницу.

По сути, Россия пыталась закрыть импорт белорусского молока и стимулировать отечественного производителя наращивать обороты, говорит один из участников рынка: «Но сделать это решили так, чтобы „не пострадал“ массовый потребитель молока в России, обычно покупающий молоко в литровой таре».

На прошлой неделе 10 июля Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассмотрела жалобу Белоруссии на ограничительные меры со стороны России и вынесла беспрецедентное решение: ограничения «не соответствуют праву Союза». Иными словами, запрет на ввоз белорусского молока незаконен. ЕЭК указала снять запрет не позднее, чем в трехмесячный срок.

Претензии «Россельхознадзора» к белорусским производителям молока — это отголоски давнего конфликта, начавшегося с шутки. Еще в 2015 году на форуме регионов России и Белоруссии с участием президентов Владимира Путина Александра Лукашенко российский глава пошутил по поводу качества белорусской молочки:

«Зачем вы разбавляете молоко? Это же не пиво», — спросил Путин. Лукашенко ответил в том духе, что если берешься рассуждать на какую-то тему, то следует «глубже разбираться».

Присутствующие на форуме правительственные чиновники, депутаты, главы регионов, аграрии обеих стран вежливо посмеялись. А Лукашенко добавил, что такого понятия, как «натуральное молоко», вообще не существует. Но есть нормализованное молоко, которое делают, разводя сухое молоко водой.

С тех пор спор о качестве молока не прекращается уже на уровне профильных ведомств. При этом политический привкус у этой проблемы не исчез, а только усилился. «Политический подтекст в риторике надзорных органов нельзя исключать: всегда при обострении дипломатических конфликтов с соседями или иными государствами, например с Турцией или той же Белоруссией, всплывают претензии о наличии пестицидов в помидорах или растительного жира в твороге. Это верный способ прогнуть оппонента», — говорит управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский