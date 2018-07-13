Правительство согласовало параметры налогового маневра в нефтяной отрасли

Правительство России завершило работу над поправками к законопроектам, направленным на завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, сообщает в пятницу ТАСС

В частности, кабинет министров согласовал введение коэффициентов, учитывающих расположение НПЗ по отношению к рынкам сбыта. По данным агентства, правительственными поправками вводятся логистические коэффициенты от 1,05 до 1,5 в отношении производственных мощностей, призванные сгладить неравные условия доступа к рынкам сбыта и логистические различия в зависимости от географического положения заводов.

Ожидается, что правительство внесет поправки в Госдуму 13 июля.

Как отмечает агентство, поправки направлены в том числе на поддержку производства НПЗ. В частности, правительство предлагает предоставить ряду НПЗ, проводящих модернизацию, отрицательный акциз на нефть и отсрочку до 2024 года по обязательствам поставки на внутренний рынок не менее 10% от производимого на НПЗ бензина класса 5.

Это требование по поставкам также предлагается не распространять на заводы, ранее заключившие «четырехсторонние соглашения», если они будут выполнять свои обязательства по модернизации основных производственных фондов.

Поправки также дают возможность правительству вводить или повышать ставоки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств при увеличении цен на нефть на более 15% в течение одного месяца.