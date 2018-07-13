Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу

Новак оценил эффект от сделки ОПЕК+ для бюджета России в 2018 году

На фоне растущих нефтяных цен сделка стран ОПЕК+ о снижении добычи может принести бюджету России в 2018 году до 3 трлн руб., рассчитывают в Минэнерго . В июне участники соглашения решили суммарно увеличить добычу на 1 млн б/с, и Россия уже нарастила производство нефти почти на 200 тысяч б/ с. Саудовская Аравия также не отстает. Однако, по словам экспертов, не все страны могут увеличить добычу, и такой перекос может поставить под сомнение само существование нефтяной сделки.

Соглашение ОПЕК+ по снижению добычи государствами-нефтедобытчиками уже практически выполнило свою задачу. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак , выступая на «Правительственном часе» в Совете Федерации

При этом, по его словам, сделка ОПЕК+ положительно сказалась на бюджете РФ.

«В период за 2016-2017 гг., по оценке экспертов, дополнительные доходы составили 1,7 трлн рублей, это позволило нам в 2017 году достаточно хорошо пройти бюджетный процесс, также в свою очередь (это) дало возможность для роста экономики.

В 2018 году мы ожидаем, что эффект сделки составит еще больше — при средних ценах в $70 за баррель это будет порядка 2,5 трлн рублей, если цены будут $75 и выше, то этот показатель может составить порядка 3 трлн рублей», — сказал министр.

«На мой взгляд, соглашение уже практически выполнило свою задачу нивелирования до кризисного момента, когда цены резко снизились, снижались в 2016 году даже до $27 со $100 за баррель», — отметил Новак.

Страны ОПЕК и присоединившиеся к ним нефтедобывающие государства в конце 2016 года договорились сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки, из них 300 тыс. б/с пришлись на Россию.

По факту, снижение получилось больше: в первую очередь, за счет рекордного — более 1,5 млн б/с — сокращения добычи в Венесуэле , а затем и из-за спада экспорта из Ливии на фоне нового витка военного противостояния, а также снижения производства «черного золота» в ряде стран Африки. Вместе с рядом геополитических факторов это привело к росту нефтяных цен выше $70 за баррель. После заявления президента США Дональда Трампа о возвращении санкций в отношении Ирана , из-за которых с рынка может «уйти» еще до 2 млн баррелей нефти в сутки, цены на нефть в апреле поднимались до $80 за баррель. Все это привело к необходимости пересмотреть параметры сделки, и в конце июня страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу суммарно на 1 млн б/с.

Россия после этого также начала наращивать добычу. Позднее министр пояснил журналистам, что «по июню мы вышли на сокращение не на 300 тыс. б/с (обязательство, которое взяла на себя РФ по соглашению ОПЕК+ в конце 2016 года — прим. »Газета.Ru» ), а на 180 тыс. б/с». По июлю, по мнению Новака, рост добычи в РФ продолжится, и.в итоге в этом месяце российские нефтяники выйдут на уровень добычи всего на 100 тыс. б/с меньше, чем было до сделки ОПЕК+, уточнил Новак.

При этом министр не исключил, что эти показатели могут быть скорректированы.

«Я не исключаю, что, если понадобится больше 1 млн б/с, мы сможем вместе оперативно обсудить и принять соответствующие решения, у нас для этого есть все возможности. Но это зависит от того, целесообразно это или нет», — подчеркнул Новак.

Дмитрий Маринченко. По сути глава Минэнерго готовит рынок к тому, что Саудовская Аравия и Россия попытаются не допустить сильного дефицита на рынке нефти, отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings

Очевидно, что в следующий раз странам будет очень сложно достичь консенсуса, добавляет эксперт.

При этом, по словам Новака, мониторить выполнение достигнутых договоренностей планируется «не только в разрезе стран, но и в целом общий объем выполнения тех показателей, которые были зафиксированы». «То есть мы должны будем мониторить этот 1 млн б/с. Может быть, это будет непропорциональное распределение квот, исходя из возможностей стран», — пояснил министр.

На вопрос журналистов, не создаст ли такой подход риск раскола среди участников сделки ОПЕК+, Новак сказал, что это просто фантазии.

«У вас бесконечный поток фантазий, я не могу отвечать на каждую. У меня на это просто нет времени», — добавил министр.

Между тем, согласно последнему отчету ОПЕК, Саудовская Аравия в июне подняла добычу нефти более чем на 400 тысяч б/с — до уровня 10,5 млн б/с. Сама Saudi Aramco скачок добычи оценила в 459 тысяч б/с.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на данные по танкерным перевозкам, почти вся новая нефть пошла на экспорт: поставки в июне увеличились на 320 тысяч б/с.

Всего же ОПЕК суммарно смогла нарастить добычу на 173 тыс. б/с: на это повлияло падение добычи в Ливии, Анголе и Венесуэле. Одна только Ливия из-за нефтеналивных портов, оказавшихся под контролем боевиков, потеряла четверть мощностей или порядка 254 тыс. б/с. А Венесуэла и вовсе снизила свою добычу до 1,34 млн б/с, что для страны является минимальным значением за последние 50 лет.

Эксперты не исключают, что страны, обладающие большими мощностями, начнут интенсивнее наращивать добычу за счет спада у других игроков рынка.

Вероятность развала сделки ОПЕК+ действительно есть — ожидая усиления дефицита на рынке, страны картеля, в особенности Саудовская Аравия, могут нарастить добычу выше согласованного уровня,

Планы по увеличению добычи могут быть связаны с сезонным повышением спроса в третьем квартале, кроме того, стоит учесть, что из-за снижения добычи нефти в Венесуэле мировая добыча сократилась сильнее, чем предусматривали участниками сделки, обращает внимание финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

В среднесрочном горизонте главную роль будет играть баланс на рынке реальных поставок, но в долгосрочной перспективе страны, скорее всего, продолжат смягчать сделку и могут даже анонсировать полный выход из нее, но произойти это может не ранее 2019 года, добавляет он.

Впрочем, далеко не все страны согласны с таким положением вещей. Так, Ангола уже заявляла о возможности нарастить добычу, но позже. Иран вообще выступал против послаблений в сделке ОПЕК+ и жестко критиковал картель за то, что он «помогает» Дональду Трампу, который своим решением наложить санкции на иранскую нефть разогнал цены, а теперь требует от членов картеля нарастить добычу для их стабилизации. Не говоря уже о Венесуэле, которая как никто сейчас заинтересована в росте нефтяных котировок.

Еще накануне июньской встречи в Вене многие эксперты отмечали отсутствие консенсуса между членами ОПЕК и другими участниками нефтяной сделки.

Дальнейшая судьба ОПЕК+ сводится к тому, будут ли согласны менее крупные по добыче нефти страны с позицией ключевых игроков, полагает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов.

По его словам, идея России и Саудовской Аравии о бессрочном продлении сотрудничества на базе ОПЕК+ — альтернатива картелю, в которую пригласят ряд нефтедобывающих государств. Главным отличием новой структуры будет иной принцип голосования — «больше добычи — больше голосов», в отличие от действующего принципа ОПЕК «одна страна — один голос», что позволит России и Саудовской Аравии принимать ключевые решения без одобрения части сторон, добавляет Безуглов.

Пока серьезного влияния происходящего на нефтяные котировки эксперты не ждут. В этом году цены, вероятно, останутся в коридоре $70-80, полагает Маринченко. В следующем году ожидается их некоторое снижение до $60-70 — решение логистических проблем с транспортировкой американской сланцевой нефти должно способствовать дальнейшему росту добычи в регионе.

Однако в случае увеличения добычи нефти еще на 1 млн б/с в 2018 году, котировки «черного золота» ждет еще одна фаза снижения, предупреждает Безуглов.