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Цены на нефть перешли к росту на сообщениях о забастовках в Норвегии и Ираке
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Цены на нефть перешли к росту на сообщениях о забастовках в Норвегии и Ираке 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Цены на нефть после дневного снижения перешли к росту в пятницу вечером на фоне сообщений о забастовках работников нефтегазовой отрасли Норвегии и Ирака, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.51 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 1,46%, до 75,56 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,51% — до 71,39 доллара за баррель. При этом в ходе дневных торгов мировые цены на нефть снижались в среднем на 0,3%.
Несколько сотен работников нефтегазовой отрасли Норвегии объявили забастовку во вторник, не договорившись с ассоциацией работодателей о повышении зарплаты. Из-за забастовки компания Royal Dutch Shell остановила добычу на своем месторождении Knarr в норвежском секторе Северного моря. Производственные мощности Knarr составляют 23,9 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в день.
В то же время в Ираке около ста протестующих, которые требуют рабочих мест и более качественных услуг у иракских лидеров, закрыли доступ к порту Умм-Каср вблизи Басры, передает агентство Рейтер.
"Постоянное снижение поставок нефти из Венесуэлы и закипающие забастовки в Норвегии и Ираке вызвали бычьи настроения", — заявил агентству старший аналитик Interfax Energy в Лондоне Абхишек Кумар (Abhishek Kumar).
Инвесторы также обратили внимание на данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), согласно которым за неделю, завершившуюся 13 июля, общее число буровых установок в США выросло на две штуки, или на 0,2% — до 1054 штук. В годовом выражении количество буровых установок увеличилось на 102 штуки, или на 10,7%. Количество нефтяных буровых установок за неделю не изменилось, оставшись на уровне 863 единиц, а газодобывающих — выросло на две единицы, или на 1,1%, до 189 единиц.
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