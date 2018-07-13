Цены на нефть перешли к росту на сообщениях о забастовках в Норвегии и Ираке

МОСКВА , 13 июл /ПРАЙМ/. Цены на нефть после дневного снижения перешли к росту в пятницу вечером на фоне сообщений о забастовках работников нефтегазовой отрасли Норвегии Ирака , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.51 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 1,46%, до 75,56 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,51% — до 71,39 доллара за баррель. При этом в ходе дневных торгов мировые цены на нефть снижались в среднем на 0,3%.

Несколько сотен работников нефтегазовой отрасли Норвегии объявили забастовку во вторник, не договорившись с ассоциацией работодателей о повышении зарплаты. Из-за забастовки компания Royal Dutch Shell остановила добычу на своем месторождении Knarr в норвежском секторе Северного моря. Производственные мощности Knarr составляют 23,9 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в день.

В то же время в Ираке около ста протестующих, которые требуют рабочих мест и более качественных услуг у иракских лидеров, закрыли доступ к порту Умм-Каср вблизи Басры, передает агентство Рейтер

"Постоянное снижение поставок нефти из Венесуэлы и закипающие забастовки в Норвегии и Ираке вызвали бычьи настроения", — заявил агентству старший аналитик Interfax Energy в Лондоне Абхишек Кумар (Abhishek Kumar).