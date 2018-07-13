Правительство смягчит последствия налогового маневра для нефтяников

По итогам нескольких встреч с представителями нефтяных компаний правительство согласилось внести поправки в законопроект о налоговом маневре, рассказал собеседник «Ведомостей» в правительстве, федеральный чиновник и подтвердил представитель вице-премьера Дмитрия Козака . Поправки ко второму чтению в законопроект о налоговом маневре будут внесены в Госдуму до конца недели, отметил последний.

Налоговый маневр предполагает поэтапное снижение к 2024 г. экспортной пошлины с 30% до нуля и соответствующее поэтапное повышение налога на добычу полезных ископаемых на месторождениях. Нефтяники опасались, что маневр ударит по рентабельности нефтепереработки. Против налогового маневра в первоначальном варианте выступал и президент Сбербанка Герман Греф . Налоговый маневр мог привести к неокупаемости инвестиций в модернизацию НПЗ и даже стать причиной банкротства отдельных заводов, писал Греф в письме президенту Владимиру Путину

Теперь правительство введет для удаленных от рынков сбыта и инфраструктуры нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) логистические коэффициенты к отрицательному акцизу, говорят два собеседника «Ведомостей». Они поясняют, что эти поправки должны сгладить неравные условия доступа НПЗ к рынкам.

Именно за эти коэффициенты к отрицательному акцизу боролись нефтяники и именно против этого выступал Минфин , говорит еще один собеседник «Ведомостей» в финансово-экономическом блоке правительства. Предлагается использовать логистические коэффициенты к отрицательному акцизу от 1,05 до 1,5 в зависимости от удаленности НПЗ.

НПЗ, которые проводят модернизацию, получат отрицательный акциз на нефть и до 2024 г. будут освобождены от обязательства поставлять на внутренний рынок не менее 10% от произведенного бензина класса 5 и выше, говорят чиновник и собеседник в правительстве.

Кроме того, правительство получит право вернуть нефтяным компаниям экспортную пошлину на нефть, если ее стоимость в случае форс-мажора вырастет или упадет более чем на 15% за месяц, отмечает собеседник в правительстве.