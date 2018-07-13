9,6 тысячи яиц из Германии задержали в Пулково

На таможне в аэропорту Пулково задержали партию из 9,6 тысячи яиц из Германии

На таможенном терминале в международном аэропорту Пулково задержали партию племенных куриных яиц из Германии, сообщает kp.ru

«При досмотре груза эксперты выявили нарушение, допущенное при ввозе партии инкубационных яиц из Германии, в количестве 9600 штук», — заявили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Инспектор установил, что номера племенного завода из ветеринарного сертификата не соответствуют номеру производителя на маркировке яиц.

Когда получатели партии предоставили корректные документы, груз был передан им для транспортировки к месту назначения.