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9,6 тысячи яиц из Германии задержали в Пулково
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На таможне в аэропорту Пулково задержали партию из 9,6 тысячи яиц из Германии 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На таможенном терминале в международном аэропорту Пулково задержали партию племенных куриных яиц из Германии, сообщает kp.ru.
«При досмотре груза эксперты выявили нарушение, допущенное при ввозе партии инкубационных яиц из Германии, в количестве 9600 штук», — заявили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Инспектор установил, что номера племенного завода из ветеринарного сертификата не соответствуют номеру производителя на маркировке яиц.
Когда получатели партии предоставили корректные документы, груз был передан им для транспортировки к месту назначения.
Ранее URA.RU сообщало, что челябинский уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова проверила ситуацию с дальнобойщиками, задержанными на таможенном посту в Троицке.
RT на русском: последние новости
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