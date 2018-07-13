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Кабмин достиг компромисса в вопросе завершения налогового маневра в нефтяной отрасли
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Кабмин достиг компромисса в вопросе завершения налогового маневра в нефтяной отрасли 

ТАСС 1 час назад
Правительство РФ достигло компромисса в вопросе завершения налогового маневра в нефтяной отрасли — источник.
ТАСС: последние новости
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