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Нефть обрушилась и сломала планы инвесторов
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Нефть обрушилась и сломала планы инвесторов 

Банки Сегодня 23 часа назад
Нефть обрушилась и сломала планы инвесторовФондовые рынки молниеносно отреагировали на внешние зависимости. За вчерашний день цена на нефть марки Brent опустилась на 6%. Аналитики находятся в замешательстве, ведь опубликованная статистика могла подтолкнуть цены на нефть к росту, если бы не заявление Дональда Трампа в отношении Китая.
Удержать свои позиции нефти не помогла даже стабилизация логистики в Ливии, где долгое время продолжался спор о принадлежности портов и транспортировки черного золота. Многие инвесторы обратили внимание на отчет ОПЕК, в котором говориться, что Саудовская Аравия увеличила объем добычи нефти в течение июня.
Биржевые аналитики считают, что у нефти есть все предпосылки для того, чтобы к началу следующей недели отыграть свою стоимость. Однако есть и ряд рисков, связанных с новыми обострениями на геополитической арене. Эксперты и инвесторы очень осторожно смотрят в сторону нефтяных активов, так как существует и дальнейшая опасность падения.
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