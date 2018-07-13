Нефть обрушилась и сломала планы инвесторов

Нефть обрушилась и сломала планы инвесторовФондовые рынки молниеносно отреагировали на внешние зависимости. За вчерашний день цена на нефть марки Brent опустилась на 6%. Аналитики находятся в замешательстве, ведь опубликованная статистика могла подтолкнуть цены на нефть к росту, если бы не заявление Дональда Трампа в отношении Китая

Удержать свои позиции нефти не помогла даже стабилизация логистики в Ливии , где долгое время продолжался спор о принадлежности портов и транспортировки черного золота. Многие инвесторы обратили внимание на отчет ОПЕК , в котором говориться, что Саудовская Аравия увеличила объем добычи нефти в течение июня.

Биржевые аналитики считают, что у нефти есть все предпосылки для того, чтобы к началу следующей недели отыграть свою стоимость. Однако есть и ряд рисков, связанных с новыми обострениями на геополитической арене. Эксперты и инвесторы очень осторожно смотрят в сторону нефтяных активов, так как существует и дальнейшая опасность падения.