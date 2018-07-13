Игры Трампа доведут до предела добычу нефти в России

Президент США Дональд Трамп уверен, что Тегеран вот-вот капитулирует в борьбе с Вашингтоном. По словам полтика, уже сейчас иранские власти ведут себя с Америкой куда более почтительно.

Брюсселе. «Они испытывают огромные трудности сейчас. Иран в какой-то момент свяжется со мной и попросит о сделке, и мы эту сделку заключим», — цитирует Finanz.ru заявление Трампа на пресс-конференции в рамках саммита НАТО

С одной стороны, это выглядит несколько неожиданно на фоне всех последних — крайне негативных — выступлений американского президента относительно Ирана. С другой стороны, формально о возможности новой сделки, более выгодной для США, Трамп говорил с самого начала. Но это были лишь слова, полагает профессор МГУ им. М. В. Ломоносова доктор политических наук Андрей Манойло

Нет пути назад «Когда Трамп выскакивал из прежней сделки, ему надо было как-то объяснить, почему он идет на сознательное разрушение существующего порядка. Поэтому он и сказал о том, что не отрицает возможность заключения каких-либо сделок с Ираном, просто текущие условия его не устраивают», — пояснил «Ридусу» политолог.

При этом сам Трамп неустанно твердит, что с Ираном в принципе невозможно ни о чем договорится, напоминает эксперт. И добавляет, что очень сомневается в реальности заключения новой сделки, поскольку это противоречит интересам Белого дома.

Разрывая действующее соглашение, американский президент сознательно демонтировал наследие своего предшественника Барака Обамы , чтобы подыграть республиканской партии, большая часть которой была (и остается!) категорически против любых соглашений с Тегераном. При этом перетащить на свою сторону демократов Трамп все равно не сможет, даже если заключит новый договор на иных условиях. То есть, в любом случае эта сделка для него — путь к проигрышу.

Выступление в Брюсселе носит, скорее, не программный характер, а терапевтический, предполагает Манойло. На саммите НАТО собрались лидеры европейских государств, которые консолидировано выступают за сохранение сделки, напоминает он. Кроме того, европейцы очень опасаются возрождаемой Трампом практики односторонних действий, когда США делают все, что угодно, ни с кем не советуясь, и ставят всех перед фактом.

По всей видимости, Трамп сделал правильные выводы из достаточно холодного приема, который оказали ему на саммите (в частности, «забыв» встретить в аэропорту), и решил немножко погладить по шерстке своих европейских партнеров. При этом он не оставил попыток убедить их, а заодно Индию Китай , отказаться от иранской нефти.

Добраться до предела

По мнению аналитиков организации, некоторые проблемы с поставками нефти из Ирана и Венесуэлы , вероятно, будут решены, но есть факторы, которые вызывают серьезное беспокойство.

«Рост производства из стран Персидского залива и России , хотя это и приветствуется, происходит за счет подушки запасных мощностей. Они могут быть исчерпаны полностью, до предела. Эта уязвимость в настоящее время лежит в основе цен на нефть и, по-видимому, будет сохраняться», — говорится в июльском докладе МЭА.

Специалисты агентства довольно близки к истине, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков . Исторического максимума в добыче нефти Россия достигла как раз накануне подписания соглашения ОПЕК+, напоминает он. И сейчас нефтяная отрасль действительно работает уже почти на пределе возможностей и сможет лишь немного увеличить объем добычи (по сути, вернув те объемы, которые сокращала в рамках соглашения) — да и то, не резко, а постепенно.

У России нет новых нефтегазовых проектов, которые можно подключить для наращивания дополнительного производства, отмечает эксперт. Чтобы ощутимо увеличить добычу, необходимо разрабатывать новые крупные формации, которые для начала еще надо найти. Пока же у страны нет такого месторождения, которое может дать большие объемы производства в ближайшие годы.

«Поэтому мы действительно в потолок уперлись. У саудитов немного больше этот лаг увеличения, но и они тоже работают на своем пределе», — говорит аналитик. Дефицит не грозит

МЭА не видит никаких признаков роста добычи нефти в других странах, которые могли бы ослабить опасения на рынке. Юшков отмечает, что основную прибавку могут дать разве что сланцевые проекты в США.

Между тем, в Венесуэле добыча, скорее всего, и впредь будет падать. Ситуация с Ираном радужных надежд пока тоже не внушает. Более того, эскалации конфликта с США может спровоцировать жесточайший энергетический кризис мирового масштаба, если Тегеран выполнит свое обещание и перекроет Ормузский пролив. А ситуация в Ливии постоянно меняется.

«Там разные военные группы сидят на разных объектах — кто-то на месторождениях, кто-то на нефтепроводе, а кто-то в порту. И вот периодически они между собой договариваются, и эта цепочка начинает работать — добыча, транспортировка, отгрузка. Но очень быстро они ссорятся, либо по политическим мотивам, либо деньги не могут поделить, и страна снова скатывается в очень низкие объемы добычи», — рассказывает эксперт.

Вместе с тем, к дефициту нефти все это не приведет, утешает он. Как только спрос начнет заметно превышать предложение, цены подрастут и вернут к жизни те проекты, которые сейчас не окупаются. В частности, это добыча на глубоководном шельфе и сланцевые месторождения, которые не рентабельны при нынешних 70−80 долларах за баррель.

Резкое снижение цен на нефть, которое наблюдалось на днях, вызвано рядом спекулятивных факторов, и вряд ли эта тенденция сохранится в долгосрочной перспективе, полагает Юшков. По его словам, такие откаты назад в цене будут присутствовать всегда, поскольку нефть — это биржевой товар, и трейдеры периодически фиксируют прибыль, устраивая распродажи. Но в целом в течение полугода, скорее, будет наблюдаться повышательный тренд.