Минэнерго предлагает ввести обратный акциз на сжиженный углеводородный газ

«В настоящее время министерством энергетики разработаны меры, направленные на стимулирование нефтехимической отрасли и предусматривающие введение механизма обратного акциза на сжиженный углеводородный газ, а также на этан», — сказал министр.

По его словам, в случае реализации инициативы производство полимеров в России с учетом планируемых новых проектов может вырасти на 12 млн тонн в год.

«Это более $50 млрд долларов инвестиций», — пояснил Новак.

Он добавил, что при этом Минэнерго планирует сохранить обратный акциз на прямогонный бензин.