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Минэнерго предлагает ввести обратный акциз на сжиженный углеводородный газ
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Минэнерго предлагает ввести обратный акциз на сжиженный углеводородный газ 

Rambler News Service 3 часа назад
Минэнерго России предлагает ввести обратные акцизы на сжиженный углеводородный газ (СУГ) и этан с целью развития нефтехимической отрасли в России, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе выступления в Совете Федерации.
«В настоящее время министерством энергетики разработаны меры, направленные на стимулирование нефтехимической отрасли и предусматривающие введение механизма обратного акциза на сжиженный углеводородный газ, а также на этан», — сказал министр.
По его словам, в случае реализации инициативы производство полимеров в России с учетом планируемых новых проектов может вырасти на 12 млн тонн в год.
«Это более $50 млрд долларов инвестиций», — пояснил Новак.
Он добавил, что при этом Минэнерго планирует сохранить обратный акциз на прямогонный бензин.
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