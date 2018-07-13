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Сможет ли Россия догнать и перегнать Канаду
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Сможет ли Россия догнать и перегнать Канаду 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Появились новые данные о росте ВВП России — экономика нашей страны по своему объему сумела обогнать Южную Корею. Следующий рубеж — Канада. Если обойти и ее, Россия войдет в десятку крупнейших экономик мира. За счет его растет ВВП России — и может ли наша страна конкурировать с Канадой на равных?
Россия поднялась с 12-го на 11-е место в рейтинге экономик по объему ВВП за 2017 год, свидетельствуют данные Всемирного банка. Россия обошла в рейтинге Южную Корею за счет увеличения ВВП в долларовом выражении почти на 300 млрд долларов — до 1,58 трлн долларов.
Крупнейшей экономикой признаны США, ВВП которой в 12 раз превосходит российский показатель и составляет 19,4 трлн долларов. За американской экономикой следует китайская (12,2 трлн). На третьем месте Япония (в 4,8 трлн).
Три партнера России по БРИКС по-прежнему обгоняют российскую экономику. Впереди России также Индия, ВВП которой составляет 2,6 трлн долларов (шестое место в рейтинге) и Бразилия с ВВП в 2 трлн долларов. А чтобы войти в десятку, России надо обогнать Канаду, которая сейчас занимает это место с ВВП в 1,65 трлн долларов. Это всего на 70 млрд долларов больше, чем у ВВП РФ.
Что же помогло России подняться на ступень в рейтинге ВБ, и когда она сможет вернуться в десятку крупнейших экономик мира — где она была всего лишь десять лет назад?
Прежде всего, конечно, помог рост экономики на 1,5% в 2017 году. «Начиная с 2014 года, когда на Россию посыпались санкции, возник эффект низкой базы. Страна начала адаптироваться к санкционной политике и выходить из кризиса. Основными причинами роста российского ВВП стали рост цен на нефть, высокие темпы кредитования промышленности, а также рост внутреннего потребления. Плюс улучшения в секторе строительства, транспорта, оптовой торговли», — отмечает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
Нарастить ВВП помогло также укрепление рубля к доллару на фоне подорожания нефти. «Хотя в первом полугодие 2017 года цена нефти марки Brent снизилась с 57 до 47,6 долларов за баррель, во втором полугодии она поднялась до 67 долларов. Это сопровождалось снижением доллара к рублю с 61,2 до 57,5 рублей. Продажа энергоносителей по высоким ценам при низком долларе дала такой эффект», — говорит ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.
Если сбудутся ожидания Минэкономразвития, и российская экономика добьется темпов роста ВВП до 3-3,5%, то войти в десятку будет не так сложно. Куда тяжелее обеспечить такие темпы роста сейчас. Минэкономики считает, что рост в 3-3,5% экономики будет, если доля инвестиций увеличится с 21% ВВП до 25%. Но сделать это не так просто в условиях санкций. Кроме того, все больше экономистов предупреждают о возможном новом глобальном экономическом кризисе, а в такие моменты инвесторы бегут из развивающихся экономик и рискованных активов, к которым относятся и российские.
Даже несмотря на небольшой разрыв с Канадой, обогнать ее и подняться на 10-е место рейтинге России будет сложно. «Теперь укрепления рубля нет, а рост нефтяных цен для Канады выгоден так же, как и для России. В Канаде текущий рост экономики 2,3%, а в России — меньше», — указывает Гойхман.
Главным риском для российской экономики в этом году является вероятность расширения антироссийских санкций, считают эксперты АКРА. По их оценке, сейчас бюджеты 10 из 85 субъектов РФ более чем на 20% зависят от компаний под санкциями. Речь в основном о регионах, где идет добыча нефти и газа. «Расширение санкций способно повлечь за собой снижение отчислений по налогу на прибыль в их бюджеты», — полагают эксперты АКРА.
«Одними из обсуждаемых возможных новых санкций являются ограничение операций с российскими гособлигациями, ограничение ликвидности резервов ЦБ, а также отключение от международной платежной системы SWIFT», — отмечается в исследовании АКРА. Первый сценарий, по мнению экспертов, выглядит маловероятным, поскольку сами США признали, что его реализация может негативно повлиять и на их собственную экономику. А вот реализация второго и третьего сценариев потенциально возможна, и эффект от них может стать наиболее ощутимым.
Впрочем, санкции нельзя назвать ключевым сдерживающим фактором экономического роста в России в ближайшие годы, считают эксперты АКРА. По их мнению, рост ВВП в России в основном сдерживается сокращением численности рабочей силы, и поэтому, даже в случае отмены санкций, среднесрочный рост экономики вряд ли существенно ускорится.
Потенциал роста экономики страны в 2018 году в АКРА оценивают в 1,5%. В Минэкономразвития ждут в этом году чуть лучших показателей — роста на 1,9%, но в 2019 году ожидают замедления российской экономики до 1,4%. В ведомстве признают, что следующий год будет непростым из-за адаптации к принятым решениям в области бюджетно-налоговой политики.
«Чтобы выйти на рост выше чем 2% и обогнать Канаду, необходимы дополнительные драйверы роста в виде снижения ЦБ процентных ставок. Также нужно обеспечить приток инвестиций в крупные предприятия, чтобы они смоги улучшать свое оборудование для увеличения производительности труда»,
— считает Гасанов.
«Россия может побороться за выход в десятку, если будет стимулировать рост реального ВВП на уровне увеличения среднемировой экономики в течение нескольких ближайших лет с помощью развития экспорта как основного драйвера и привлечения инвестиций. Главное, помнить о важности стабильности национальной валюты, ведь если начнется очередная девальвация курса по примеру 2014 года, то РФ может заметно откатиться в рейтинге», — говорит исполнительный директор ICBF Максим Ефремов.
Ранее президент Путин поставил задачу войти в пятерку ведущих стран мира, но немного по-другому показателю — по ВПП по паритету покупательной способности (ППС). Сейчас Россия по этому показателю на шестом месте с 3,75 трлн долларов, а на пятом месте Германия с 4,2 трлн долларов. «Кажется, что и эта цель близка. За прошлый год наш ВВП по ППС вырос на 3%. Но и у Германии этот показатель растет, показывая пока в 2018 году рост на 2,3% в годовом исчислении. Поэтому для вхождения в пятерку за шесть лет нужно сделать так, чтобы средний темп роста ВВП России по ППС обгонял германский примерно на 2,5 процентных пункта, то есть составлял бы около 5% в год», — заключает Гойхман.
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