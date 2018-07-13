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Одобрен новый механизм снижения цен на топливо
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Одобрен новый механизм снижения цен на топливо 

Quto.ru 3 часа назад
Фото: Quto.ru
Совет Федерации одобрил законопроект, предусматривающий возможность увеличения экспортных пошлин на нефтепродукты до 90% от экспортной пошлины на нефть. Об этом сообщает RNS.
Документ наделяет правом правительство страны в случае необходимости значительно повышать экспортные пошлины на бензин и иные нефтепродукты (до 90%). Аналогичные меры применялись, по словам замминистра финансов РФ Ильи Трунина, в 2011 году. Данное право будет использоваться правительством в случае дальнейшего роста стоимости топлива на российских заправках. В настоящее время экспортная пошлина на светлые нефтепродукты составляет 30% от ставки пошлины на нефть, а на прямогонный бензин — 55%. Применение нового механизма станет возможным в период с 1 августа по 31 декабря 2018 года.
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Данный закон также освобождает от вывозных таможенных пошлин нефть, включая нефтегазоконденсатные смеси, которые добыты на месторождениях, подпадающих под применение режима НДД (налог на дополнительный доход).
Налог на дополнительный доход будет впервые применяться в пилотном режиме в нефтяной отрасли. По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Виталия Шубы, налоговый кодекс РФ дополнен новой главой 254 «Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья», устанавливающей новый федеральный налог — на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДДУ). Его будут платить лицензированные пользователи участков недр. Кроме того, на период с 1 июня по 31 декабря 2018 года понижены ставки акцизов в отношении автомобильного бензина класса 5 и дизельного топлива: на автомобильный бензин Евро-5 — 8,213 тыс. руб. за тонну (вместо 11,892 тыс. руб. за тонну), на дизельное топливо — 5,665 тыс. руб. за тонну (вместо 8,258 тыс. руб. за тонну).
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