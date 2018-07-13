Минфин: профицит федерального бюджета в I полугодии составил 1,9% ВВП 

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ исполнен в первом половине 2018 года с профицитом в 1,9% ВВП, или 877 млрд рублей, говорится в материалах Минфина России.
Год назад — в первой половине 2017 года дефицит федерального бюджета составил 1% ВВП, следует из документов ведомства.
Доходы бюджета за январь-июнь 2018 года составили 8,6 трлн рублей, расходы — 7,7 трлн рублей. Нефтегазовые доходы за полгода составили 3,9 трлн рублей, ненефтегазовые — 4,6 трлн рублей. Наибольшие расходы пришлись на социальную политику — 2,3 трлн рублей и национальную оборону — 1,4 трлн рублей.
В законе о бюджете на 2018 год запланирован дефицит на уровне 1,3% ВВП. Однако по оценке первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова в текущем году бюджет будет исполнен с профицитом в 0,5%. По словам министра, показатель может быть скорректирован в cторону увеличения в ходе рассмотрения поправок в бюджет осенью.