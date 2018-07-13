Минфин: профицит федерального бюджета в I полугодии составил 1,9% ВВП

Год назад — в первой половине 2017 года дефицит федерального бюджета составил 1% ВВП, следует из документов ведомства.

Доходы бюджета за январь-июнь 2018 года составили 8,6 трлн рублей, расходы — 7,7 трлн рублей. Нефтегазовые доходы за полгода составили 3,9 трлн рублей, ненефтегазовые — 4,6 трлн рублей. Наибольшие расходы пришлись на социальную политику — 2,3 трлн рублей и национальную оборону — 1,4 трлн рублей.