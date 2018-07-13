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Цены на бензин резко затормозили
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Цены на бензин резко затормозили 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Скачки цен на топливо в этом году уже успели поднять большой шум в обществе. И вот теперь российские власти сообщили, что рост цена на «горючку» смогли замедлить в несколько раз.
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