Совфед одобрил закон, позволяющий повышать пошлины на вывоз нефтепродуктов

Как отмечается в заключении профильного комитета верхней палаты по бюджету и финансовым рынкам, новая предельная ставка вводится «в целях стимулирования производства отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, и их реализации на внутреннем рынке» и возможности получения дополнительных доходов при экспорте нефтепродуктов. Таким образом, правительство получает право повысить экспортные пошлины на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин, легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы и смазочные масла.

Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масла составляет 30% от ставки пошлины на нефть, на прямогонный бензин — 55%.

Кроме того, законом уточняется применение правительством РФ предельной ставки вывозной таможенной пошлины на сырую нефть на уровне 30%.