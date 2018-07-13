Мособлдума предложила освободить компании от подоходного налога за сотрудников старше 55 лет

Комитет по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Московской областной Думы готовит предложение освободить компании от подоходного налога за сотрудников старше 55 лет, передал член комитета Павел Максимович через пресс-службу.

«У меня есть предложения по совершенствованию налоговой политики — освободить компании от подоходного налога за сотрудников старше 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Они дополнительно заинтересуют работодателя в найме пожилых специалистов. Предложения будут направлены в профильный комитет Государственной думы», — сказал он.

Сегодня министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что уровень безработицы у людей старшего поколения самый низкий, и правительство будет делать все, чтобы эта ситуация не ухудшалась, а становилась лучше.

Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что работники предпенсионного возраста, которые останутся на рынке труда в результате планируемого повышения возраста выхода на пенсию, станут подарком для предпринимателей. Вуколов также не исключил, что с целью защиты интересов возрастных сотрудников при повышении пенсионного возраста в России может быть введена уголовная ответственность за дискриминацию работников старшего возраста.