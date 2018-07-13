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Мособлдума предложила освободить компании от подоходного налога за сотрудников старше 55 лет
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Мособлдума предложила освободить компании от подоходного налога за сотрудников старше 55 лет 

Rambler News Service 4 часа назад
Комитет по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Московской областной Думы готовит предложение освободить компании от подоходного налога за сотрудников старше 55 лет, передал член комитета Павел Максимович через пресс-службу.
«У меня есть предложения по совершенствованию налоговой политики — освободить компании от подоходного налога за сотрудников старше 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Они дополнительно заинтересуют работодателя в найме пожилых специалистов. Предложения будут направлены в профильный комитет Государственной думы», — сказал он.
Сегодня министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что уровень безработицы у людей старшего поколения самый низкий, и правительство будет делать все, чтобы эта ситуация не ухудшалась, а становилась лучше.
Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что работники предпенсионного возраста, которые останутся на рынке труда в результате планируемого повышения возраста выхода на пенсию, станут подарком для предпринимателей. Вуколов также не исключил, что с целью защиты интересов возрастных сотрудников при повышении пенсионного возраста в России может быть введена уголовная ответственность за дискриминацию работников старшего возраста.
В июне правительство России внесло в Госдуму законопроект об изменениях в пенсионной системе — поэтапном повышении пенсионного возраста. Внесенным законопроектом предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Также предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год.
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