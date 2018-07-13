Министр энергетики рассказал о преимуществах налогового маневра

Александр Новак. Завершение налогового маневра (сокращение вывозной пошлины на нефть и нефтепродукты и одновременное увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых) позволит улучшить структуру переработки в стране и стимулировать производство топлива 5 класса, заявил в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации РФ министр энергетики России

«Также завершение налогового маневра не должно привести к ухудшению положения добывающей отрасли. Будут сохранены все стимулы для добычи в удаленных регионах и все льготы», — заверил он.

Кроме того Александр Новак попросил сенаторов поддержать другой законопроект — о введении налога на дополнительный доход. По его словам, этот режим налогообложения является переходом от оборотных налогов к налогам на финансовый результат и позитивно отразится на федеральном и региональном бюджетах. «Общий объем инвестиций составит до 2035 года более 0,5 трлн рублей, а объем налоговых поступлений более 1 трлн рублей», — сказал он.