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Министр энергетики рассказал о преимуществах налогового маневра
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Министр энергетики рассказал о преимуществах налогового маневра 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Завершение налогового маневра (сокращение вывозной пошлины на нефть и нефтепродукты и одновременное увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых) позволит улучшить структуру переработки в стране и стимулировать производство топлива 5 класса, заявил в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации РФ министр энергетики России Александр Новак.
«Также завершение налогового маневра не должно привести к ухудшению положения добывающей отрасли. Будут сохранены все стимулы для добычи в удаленных регионах и все льготы», — заверил он.
Кроме того Александр Новак попросил сенаторов поддержать другой законопроект — о введении налога на дополнительный доход. По его словам, этот режим налогообложения является переходом от оборотных налогов к налогам на финансовый результат и позитивно отразится на федеральном и региональном бюджетах. «Общий объем инвестиций составит до 2035 года более 0,5 трлн рублей, а объем налоговых поступлений более 1 трлн рублей», — сказал он.
Фото: ФедералПресс/Евгений Поторочин
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