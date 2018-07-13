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Неопределенности Brexit угрожают энергетикам Великобритании
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Неопределенности Brexit угрожают энергетикам Великобритании 

Вести Экономика 4 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 13 июля — «Вести. Экономика». Британский документ о выходе из состава Европейского союза породил больше вопросов для энергетической отрасли, нежели чем внес какую-то ясность, передает Bloomberg.
Как отмечает издание, это ведет к рискам для существующих правовых механизмов по транзиту электроэнергии и газа через границу, а также к повышению стоимости ведения бизнеса.
Правительство впервые заявило о возможности выхода из единого рынка ЕС, хотя также власти Великобритании заявляли, что хотят поддерживать торговые отношения с соседними странами.
Однако в имеющихся сейчас документах было мало конкретики, необходимой для успокоения энергетических компаний, таких как Centrica и SSE, поскольку им после Brexit придется получать доступ к энергоснабжению через три иеждународных электросети и три газопровода.
Торговые соглашения имеют значение для обеих сторон. Соединенное Королевство является третьим по величине энергетическим потребителем в Европе и нетто-импортером энергии, потребляя газ на сумму более 10 млрд евро ($12 млрд) в год.
Эксперты отмечают, что неопределенная позиция Великобритании по энергетике — это самый большой риск для рынков и инвестиций.
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