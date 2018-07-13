Неопределенности Brexit угрожают энергетикам Великобритании

Москва , 13 июля — «Вести. Экономика». Британский документ о выходе из состава Европейского союза породил больше вопросов для энергетической отрасли, нежели чем внес какую-то ясность, передает Bloomberg

Как отмечает издание, это ведет к рискам для существующих правовых механизмов по транзиту электроэнергии и газа через границу, а также к повышению стоимости ведения бизнеса.

Правительство впервые заявило о возможности выхода из единого рынка ЕС, хотя также власти Великобритании заявляли, что хотят поддерживать торговые отношения с соседними странами.

Однако в имеющихся сейчас документах было мало конкретики, необходимой для успокоения энергетических компаний, таких как Centrica и SSE, поскольку им после Brexit придется получать доступ к энергоснабжению через три иеждународных электросети и три газопровода.

Торговые соглашения имеют значение для обеих сторон. Соединенное Королевство является третьим по величине энергетическим потребителем в Европе и нетто-импортером энергии, потребляя газ на сумму более 10 млрд евро ($12 млрд) в год.

Эксперты отмечают, что неопределенная позиция Великобритании по энергетике — это самый большой риск для рынков и инвестиций.