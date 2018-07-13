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Совфед одобрил закон о компенсации регионам потерь от снижения акцизов и Фонде развития
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Совфед одобрил закон о компенсации регионам потерь от снижения акцизов и Фонде развития 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон о перераспределении поступлений от акцизов на топливо между федеральным и региональными бюджетами, чтобы компенсировать регионам выпадающие доходы от снижения сборов.
Для сдерживания роста цен на топливо в России с 1 июня были снижены акцизы на бензин на 3 тыс. рублей с тонны и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей с тонны. Также было решено отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля 2018 года. По подсчетам Минфина, выпадающие доходы федерального бюджета РФ от снижения топливных акцизов в 2018 году составят 103 млрд рублей.
Согласно поправкам, с 1 июля по 31 декабря 2018 года регионы будут получать 84,4% всех поступлений от топливных акцизов, а федеральный бюджет — оставшуюся сумму. Сейчас этот норматив установлен на уровне 42,9% в федеральный бюджет и 57,1% в региональные бюджеты. В январе 2019 года регионам перечислят 86,65% поступлений, а с 1 февраля и до конца 2019 года федеральный бюджет будет получать 41,9%, остальное достанется регионам.
В заключении профильного комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам напоминается, что указанные акцизы являются одним из основных источников формирования дорожных фондов субъектов РФ.
Помимо этого, законом предусмотрено создание «Фонда развития». Предельный объем Фонда будет ежегодно устанавливаться законом о бюджете до достижения 3,5 трлн рублей в 2024 года. Целью создания Фонда «является развитие инфраструктуры», сказано в заключении комитета.
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