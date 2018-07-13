Нефть снижается, торговая война продолжается, но рублю это безразлично

Рубль сегодня днем движется без единой идеи в парах с иностранными валютами. Доллар США к середине дня стоит 62,30 руб. (+0,1%). Евро отступает на 0,3% и торгуется по 72,42 руб. Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 16 июля, составляют 62,29 руб. за американскую валюту (повышен на 9 копеек) и 72,46 руб. за евро (понижен на 22 копейки).

Рубль держится на плаву даже с учетом волатильности в нефти и заметных рыночных опасений о том, что торговая война между Китаем США не затронет третьих стран. Основной секрет этой рублевой устойчивости — ожидание встречи презентов США и России , которая пройдет уже в понедельник. «Покупай на слухах» — эта рыночная аксиома проявила себя на этой неделе в полную силу. Теперь главное, чтобы на фактах рынок не двинулся ровно в противоположную сторону.

Сырье, между тем, снова оказалось в минорной зоне. Баррель североморского сорта нефти Brent торгуется по $73,94 и падает на 0,7%. Продажи идут и по сорту WTI, но не такими активными темпами. Сегодня вечером выйдут обновленные данные по численности буровых установок от Baker Hughes, на прошлой неделе показатель вырос и не исключено, что будет чувствовать себя хорошо и на этой.

Пока рублю есть за что зацепиться, серьезной смены локального тренда мы не увидим. Доллар США закроет торги пятницы в пределах 62,10-62,85 руб., евро закончит неделю в диапазоне 72,20-73,00 руб.