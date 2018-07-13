Ещё
Даже небольшой позитив в переговорах Путина и Трампа может сохранить спрос на рублевые активы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Даже небольшой позитив в переговорах Путина и Трампа может сохранить спрос на рублевые активы 

Прайм 5 часов назад
Главными факторами для рубля на будущей неделе останутся геополитика и цены на нефть. По нашим оценкам, движение рубля сохранится в пределах боковика 60,5-63,75, при этом в паре может заметно усилиться волатильность на фоне неуверенной динамики Brent и напряженного информационного фона.
В текущем снижении стоимости нефти велика эмоциональная составляющая. Опасения того, что глобальная торговая война отразится на темпах роста мировой экономики, что, безусловно, негативно скажется и на объеме спроса на нефть. До введения США крупнейшего пакета пошлин еще есть пара месяцев, в течение которых вполне может быть достигнут компромисс. Тем не менее стоит ожидать, что в свете высокой неопределенности нефтяные котировки наверняка продолжат очень чутко реагировать на новостной фон. Более фундаментальным фактором, оказавшим давление на котировки Brent, стала информация о возобновлении добычи и экспорта нефти с терминалов на востоке Ливии после их недавней блокировки — на рынок возвращаются примерно 0,5 млн баррелей в сутки.
Индекс российских гособлигаций RGBI в последние дни уверенно растет, несмотря на общее бегство из риска в мире. С первых чисел июля на рынок ОФЗ и рынок акций шли уверенные потоки иностранного капитала. На минувшей неделе чистые совокупные притоки в российские активы со стороны фондов акций и облигаций составили $130 млн  Интерес к отечественным активам привлекает встреча Трампа с Путиным, которая состоится в понедельник. Ее приближение придает рублю сил, но если ставка инвесторов на позитив от саммита не оправдает себя, потоки фондов могут развернуться и лишить нашу валюту серьезной поддержки. В то же время, мы считаем, что в нулевом результате широко анонсируемой встречи оба лидера одинаково не заинтересованы, и поскольку значительных прорывов от саммита лидеров никто не ждет, даже небольшие подвижки в переговорах могут сохранить спрос на рублевые активы.
Прайм: последние новости
Порошенко заявил, что "Северный поток-2" "ослабляет Украину" и призвал его остановить "Газпром" построил 66% газопровода "Турецкий поток" ВТБ подготовил предложения по дедолларизации экономики РФ, попросил Путина их поддержать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян, упавшая в цене Турция и другие события дня19
Найден источник «Новичка» в Великобритании177
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений488
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека67
Этуш экстренно госпитализирован13
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение