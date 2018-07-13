Даже небольшой позитив в переговорах Путина и Трампа может сохранить спрос на рублевые активы

Главными факторами для рубля на будущей неделе останутся геополитика и цены на нефть. По нашим оценкам, движение рубля сохранится в пределах боковика 60,5-63,75, при этом в паре может заметно усилиться волатильность на фоне неуверенной динамики Brent и напряженного информационного фона.

В текущем снижении стоимости нефти велика эмоциональная составляющая. Опасения того, что глобальная торговая война отразится на темпах роста мировой экономики, что, безусловно, негативно скажется и на объеме спроса на нефть. До введения США крупнейшего пакета пошлин еще есть пара месяцев, в течение которых вполне может быть достигнут компромисс. Тем не менее стоит ожидать, что в свете высокой неопределенности нефтяные котировки наверняка продолжат очень чутко реагировать на новостной фон. Более фундаментальным фактором, оказавшим давление на котировки Brent, стала информация о возобновлении добычи и экспорта нефти с терминалов на востоке Ливии после их недавней блокировки — на рынок возвращаются примерно 0,5 млн баррелей в сутки.

Индекс российских гособлигаций RGBI в последние дни уверенно растет, несмотря на общее бегство из риска в мире. С первых чисел июля на рынок ОФЗ и рынок акций шли уверенные потоки иностранного капитала. На минувшей неделе чистые совокупные притоки в российские активы со стороны фондов акций и облигаций составили $130 млн Интерес к отечественным активам привлекает встреча Трампа с Путиным, которая состоится в понедельник. Ее приближение придает рублю сил, но если ставка инвесторов на позитив от саммита не оправдает себя, потоки фондов могут развернуться и лишить нашу валюту серьезной поддержки. В то же время, мы считаем, что в нулевом результате широко анонсируемой встречи оба лидера одинаково не заинтересованы, и поскольку значительных прорывов от саммита лидеров никто не ждет, даже небольшие подвижки в переговорах могут сохранить спрос на рублевые активы.