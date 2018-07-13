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С начала лета в Ярославской области снижается уровень годовой инфляции
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С начала лета в Ярославской области снижается уровень годовой инфляции 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
Ярославской области уровень годовой инфляции снизился с 2,6% в мае текущего года до 2,3% в июне. По Центральному федеральному округу это один из самых низких показателей.
В областном отделении Центробанка пояснили, что инфляция остается низкой в большей степени за счет слабого роста, а в отдельных случаях — и снижения цен на продовольственные товары. Также это связано с поступлением в торговые сети местной продукции, в том числе овощей закрытого грунта собственного производства и близлежайших регионов.
В Ярославской области отметили рост цен на молочную, мясную и рубную продукцию, поскольку по данным группам товаров самообеспеченность области невысока.
Среди непроизводственных товаров по сравнению с прошлым годом подешевели легковые автомобили, теле-, радио-, электротовары и другие бытовые приборы. В первую очередь цены выросли на табачные изделия, а также моторное топливо. Это связано с повышением акцизов на государственном уровне. Огромное влияние на региональную инфляцию оказывают цены на услуги ЖКХ, связи, образования, медицинских услуг.
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