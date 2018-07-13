«Единая Россия» предложит ввести в закон понятие «предпенсионный возраст»

«Единая Россия» предложит ввести понятие «предпенсионный возраст» в закон — с соответствующей инициативой партия выступит к первому чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом заявил первый заместитель руководителя парламентской фракции «Единой России» Андрей Исаев , передает РБК.

Какой именно возраст будет считаться предпенсионным — Исаев не уточнил. «Единая Россия» предложит также обязать работодателей уведомлять Рострудинспекцию об увольнении сотрудников предпенсионного возраста, отметил он.

Депутаты от «Единой России» обсудят предложения о смягчении пенсионной реформы, рассказывали источники «Ведомостей» . Среди их предложений есть также следующие: сохранить пенсионный возраст 55 лет для женщин с тремя и более детьми (а не пятью, как предлагается сейчас), гарантировать дореформенный пенсионный возраст льготникам из двух списков (первый — опасные и вредные условия труда; второй — тяжелые), привязать льготный налог на имущество к биологическому, а не пенсионному возрасту.