«Единая Россия» предложит ввести в закон понятие «предпенсионный возраст» 

«Единая Россия» предложит ввести понятие «предпенсионный возраст» в закон — с соответствующей инициативой партия выступит к первому чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом заявил первый заместитель руководителя парламентской фракции «Единой России» Андрей Исаев, передает РБК.
Какой именно возраст будет считаться предпенсионным — Исаев не уточнил. «Единая Россия» предложит также обязать работодателей уведомлять Рострудинспекцию об увольнении сотрудников предпенсионного возраста, отметил он.
Депутаты от «Единой России» обсудят предложения о смягчении пенсионной реформы, рассказывали источники «Ведомостей». Среди их предложений есть также следующие: сохранить пенсионный возраст 55 лет для женщин с тремя и более детьми (а не пятью, как предлагается сейчас), гарантировать дореформенный пенсионный возраст льготникам из двух списков (первый — опасные и вредные условия труда; второй — тяжелые), привязать льготный налог на имущество к биологическому, а не пенсионному возрасту.
В июне правительство предложило повысить пенсионный возраст для россиян. Предполагается, что он будет расти поэтапно начиная с 2019 г. В конечном результате пенсионный возраст для мужчин достигнет 65 лет к 2028 г., а для женщин — 63 года к 2034 г. Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет.