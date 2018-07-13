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Евро атакуют со всех сторон
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Евро атакуют со всех сторон 

News.ru 5 часов назад
Торги на валютных площадках протекают под знаком сильного доллара, который продолжает набирать обороты практически по всему спектру рынка. Индекс доллара вернулся выше важного уровня 95 и определённо намерен завершить неделю с боевым настроем.
Пара евро/доллар, которая опустилась под 20-дневную скользящую среднюю, впервые с начала июля вплотную подошла к отметке 1,16. Единая валюта нервничает из-за визита одиозного и непредсказуемого Трампа в Европу, а доллар в это время наслаждается статусом защитного актива, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
В более широком контексте продолжение медвежьего тренда обусловлено прежде всего дивергенцией курсов монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Так, глава Федрезерва Джером Пауэлл намекнул на благоприятное состояние экономики, тем самым укрепив ожидания рынка относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики в США.
В случае с ЕЦБ ситуация окутана неопределенностью. Регулятор крайне обеспокоен рисками, сопряженными с торговой политикой Вашингтона, которая, по словам Марио Драги, может навредить экономике еврозоны. Соответственно, в случае дальнейшей эскалации торговой напряженности между США и ЕС, а также в целом на глобальном уровне, перспективы первого повышения ставки будут отодвигаться, причём, возможно, на неопределенный срок.
В краткосрочной перспективе паре необходимо удержаться над уровнем 1,16, чтобы избежать новой волны ликвидации длинных позиций. В центре внимания — отчёт ФРС по монетарной политике, который может придать доллару новый толчок к росту.
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