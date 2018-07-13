Италия не ратифицирует торговое соглашение ЕС с Канадой

EPA-EFE/CLAUDIO PERI

"Вскоре CETA (Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение) прибудет в парламент, и наше большинство отклонит его, чтобы документ не был ратифицирован", — сказал Ди Майо.

Полтитик отметил, что если хоть один итальянский чиновник продолжит защищать договоры, такие как CETA, то он будет удален.

Соглашение СЕТА, первое крупное торговое соглашение, подписанное Европейским союзом после того, как торговое соглашение с Южной Кореей было ратифицировано в 2015 году, должно быть одобрено всеми 28 государствами-членами ЕС.

Правительство правого толка, которое пришло к власти в Италии 1 июня, обязалось взять жесткую линию для защиты итальянских продуктов. Министр сельского хозяйства Джан Марко Сентинайо из «Лиги» раскритиковал CETA в прошлом месяце.

Из 28 стран Европейского союза в Италии наибольшее количество пищевых продуктов имеют маркировка PDO (защищенное обозначение происхождения) и PGI (защищенная географическая индикация).

К ним относятся сыр Parmigiano Reggiano и ветчина Prosciutto di Parma. В рамках CETA Канада признала более 40 итальянских документов PDO и PGI из 292.

Договор CETA вступил в силу на временной основе в сентябре 2017 года, за счет чего были отменены тарифы на большое количество товаров, а также расширился доступ к канадской говядине в Европе и сыру и винам из ЕС в Канаде.

Сторонники договора считают, что он увеличит торговлю между партнерами на 20% и увеличит экономику ЕС на 12 млрд евро ($13,96 млрд) в год, а Канады — на 12 млрд канадских долларов ($9,1 млрд).

Некоторые ассоциации фермеров и критики в европейских странах выразили озабоченность по поводу угрозы быстрого роста импорта свинины и говядины из Канады.