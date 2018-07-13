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Германия вслед за Россией решила увеличить пенсионный возраст
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Германия вслед за Россией решила увеличить пенсионный возраст 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Германии начали обсуждать изменения в пенсионной системе. Так, планируется увеличить возраст выхода граждан на пенсию. Аналогичная ситуация в настоящее время происходит в России.
Отметим, что на сегодняшний день в Германии и женщины, и мужчины выходят на пенсию в 67 лет. Считается, что пенсионное обеспечение в Германии является одним из самых лучших в мире. Согласно данным ООН, по уровню жизни немецкие пенсионеры уступают только шведским и норвежским.
В настоящее время пенсионная политика в Германии противоречива. Проводятся обсуждения пенсионной системы. Сегодняшний возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин предлагают поднять. Об этом пишет Spiegel Online.
Кроме того, предполагается, что с этого года пенсионерам в Германии придется платить налог с пенсии. В правительственной комиссии считают, что повышение налогов является наиболее возможным вариантом.
Также на сегодняшний день страна столкнулась с демографической проблемой. Она такая же как и в России: количество пенсионеров на одного работающего гражданина увеличилось.
Отметим, что немецкие политики требуют перехода на швейцарскую систему пенсионного обеспечения. Так как государственная пенсия от 600 евро считается маленькой.
Работа по изменению пенсионной системы ведется и в России. Так, законопроект предполагает повышение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет к 2028 году, для женщин — до 63 лет к 2034 году. Известно, что изменения затронут женщин 1959 года рождения и младше, а также женщин 1964 года рождения и младше. При этом стало известно, что дополнительные ресурсы, которые будут получены при повышении пенсионного возраста, в полном объеме будут направлены на увеличение пенсий будущих пенсионеров.
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