«Газпром» построил 66% газопровода «Турецкий поток»

"Газпром" построил 66% морского участка "Турецкого потока" по двум ниткам, говорится в сообщении "Газпрома".

"В настоящее время по двум ниткам уложено более 1230 километров труб, что составляет 66% от общей протяженности морского участка газопровода", — говорится в сообщении по итогам встречи председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и посла Сербии в РФ Славенко Терзича.

"Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла об экспорте российского газа в Сербию. Были отмечены надежность поставок и рост спроса на него в республике. По предварительным данным, с 1 января по 12 июля 2018 года объем экспорта газа в Сербию составил 1,2 миллиарда кубометров, что на 5,3% превышает аналогичный показатель 2017 года", — говорится в сообщении.

"Также на встрече шла речь о проводимых сербской стороной мероприятиях по развитию национальной газотранспортной системы. Кроме того, на встрече были затронуты проекты, реализуемые "Газпромом" в Сербии", — отмечается в сообщении.