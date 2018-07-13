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«Газпром» построил 66% газопровода «Турецкий поток»
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«Газпром» построил 66% газопровода «Турецкий поток» 

Прайм 5 часов назад
Фото: TurkStream
"Газпром" построил 66% морского участка "Турецкого потока" по двум ниткам, говорится в сообщении "Газпрома".
"В настоящее время по двум ниткам уложено более 1230 километров труб, что составляет 66% от общей протяженности морского участка газопровода", — говорится в сообщении по итогам встречи председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и посла Сербии в РФ Славенко Терзича.
"Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла об экспорте российского газа в Сербию. Были отмечены надежность поставок и рост спроса на него в республике. По предварительным данным, с 1 января по 12 июля 2018 года объем экспорта газа в Сербию составил 1,2 миллиарда кубометров, что на 5,3% превышает аналогичный показатель 2017 года", — говорится в сообщении.
"Также на встрече шла речь о проводимых сербской стороной мероприятиях по развитию национальной газотранспортной системы. Кроме того, на встрече были затронуты проекты, реализуемые "Газпромом" в Сербии", — отмечается в сообщении.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию.
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