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JPMorgan улучшил прогноз цен на нефть
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JPMorgan улучшил прогноз цен на нефть 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Инвестиционный банк JPMorgan поднял прогноз мировых цен на нефть, но снизил прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году на фоне растущей неопределенности в отношении международной торговли.
Американский банк заявил, что цены на нефть сорта Brent, которая является международным эталоном для нефтяных рынков, составят в среднем $70 за баррель в 2018 и 2019 годах по сравнению с более ранним прогнозом в $65 и $60 за баррель соответственно. На торгах 13 июля баррель нефти Brent торговался на уровне около $74.
"Неопределенность вокруг фактического (уровня) производства ОПЕК возрастает, текущие бюджетные ограничения и последствия санкций могут означать, что цены на нефть в ближайшем будущем остаются высокими", — говорится в записке исследовательской группы по европейским инвестициям.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в июне договорилась о скромном увеличении добычи нефти, начиная с июля, но пока неясно, сколько это будет продолжаться, в то время как Соединенные Штаты намерены повторно ввести санкции в отношении Ирана -основного производителя нефти — в ноябре.
Тем не менее, банк сказал, что цены на нефть будут ограничены "ростом резервных мощностей ОПЕК и экономикой сланцевых скважин с коротким циклом в сравнении с ожидаемым ростом спроса в 2018/19 году". Он пересмотрел прогноз роста спроса на 2018 год до 1,2 млн баррелей в день с 1,4 млн ранее, хотя его прогноз на 2019 год улучшился до 1,1 млн баррелей в сутки с 1 млн баррелей ранее.
"Глобальные макроэкономические перспективы, слабость валют развивающихся рынков, влияние последнего ралли цен на нефть, влияние санкций на Иран и растущие неопределенности в отношении торговли — все это потенциальные риски роста спроса на нефть", — сказали в банке.
В JPMorgan ожидают, что глобальные поставки нефти останутся устойчивыми, несмотря на кратковременные сбои, прогнозируя уровень поставок ОПЕК в 2018 году примерно в 32,9 млн баррелей в день.
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