Fitch понизило рейтинг Турции на одну ступень, прогноз негативный

Агентство обосновывает рейтинговое действие усилением рисков для макроэкономической стабильности страны. В частности, Fitch отмечает увеличение дефицита текущего счета платежного баланса, резкое ускорение инфляции и сложную ситуацию с получением внешнего финансирования.

Fitch ожидает, что дефицит текущего счета платежного баланса в 2018 году составит 6,1% ВВП на фоне роста цен на топливо, но в 2019 году он снизится до 4,1% ВВП. Агентство отмечает, что инфляция в июне достигла максимума за последние 15 лет в 15,4% на фоне резкого ослабления курса лиры.

Агентство добавляет, что может еще понизить рейтинг Турции, если власти страны не смогут провести реформы, направленные на ликвидацию структурного дисбаланса экономики и замедление инфляции. Также к понижению рейтинга может привести серьезное ухудшение политической ситуации в стране.