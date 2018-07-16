Fitch понизило рейтинг Турции

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте до "BB" с "BB+", прогноз по рейтингу негативный, говорится в сообщении агентства.
Агентство обосновывает рейтинговое действие усилением рисков для макроэкономической стабильности страны. В частности, Fitch отмечает увеличение дефицита текущего счета платежного баланса, резкое ускорение инфляции и сложную ситуацию с получением внешнего финансирования.
Fitch ожидает, что дефицит текущего счета платежного баланса в 2018 году составит 6,1% ВВП на фоне роста цен на топливо, но в 2019 году он снизится до 4,1% ВВП. Агентство отмечает, что инфляция в июне достигла максимума за последние 15 лет в 15,4% на фоне резкого ослабления курса лиры.
Агентство добавляет, что может еще понизить рейтинг Турции, если власти страны не смогут провести реформы, направленные на ликвидацию структурного дисбаланса экономики и замедление инфляции. Также к понижению рейтинга может привести серьезное ухудшение политической ситуации в стране.
В конце предыдущей недели Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Турции предпринять меры в области экономической стабильности. После этого пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что борьба с инфляцией станет одним из приоритетов в работе нового кабинета министров Турции, в ближайшее время он представит среднесрочную программу по экономическому развитию.