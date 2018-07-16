Ещё
Fitch понизило рейтинг Турции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Fitch понизило рейтинг Турции на одну ступень, прогноз негативный 

Прайм 32 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте до "BB" с "BB+", прогноз по рейтингу негативный, говорится в сообщении агентства.
Агентство обосновывает рейтинговое действие усилением рисков для макроэкономической стабильности страны. В частности, Fitch отмечает увеличение дефицита текущего счета платежного баланса, резкое ускорение инфляции и сложную ситуацию с получением внешнего финансирования.
Fitch ожидает, что дефицит текущего счета платежного баланса в 2018 году составит 6,1% ВВП на фоне роста цен на топливо, но в 2019 году он снизится до 4,1% ВВП. Агентство отмечает, что инфляция в июне достигла максимума за последние 15 лет в 15,4% на фоне резкого ослабления курса лиры.
Агентство добавляет, что может еще понизить рейтинг Турции, если власти страны не смогут провести реформы, направленные на ликвидацию структурного дисбаланса экономики и замедление инфляции. Также к понижению рейтинга может привести серьезное ухудшение политической ситуации в стране.
В конце предыдущей недели Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Турции предпринять меры в области экономической стабильности. После этого пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что борьба с инфляцией станет одним из приоритетов в работе нового кабинета министров Турции, в ближайшее время он представит среднесрочную программу по экономическому развитию.
Прайм: последние новости
Нефть дешевеет на перспективах использования США резервных запасов ВВП Китая в первом полугодии 2018 г вырос на 6,8% Казахстан за I полугодие увеличил производство стали на 2,9%
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разозлился на Путина из-за видео124
Глава Хорватии вступилась за Россию94
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»37
Лепс опозорился на свадьбе друга85
Песков рассказал о новом российском оружии103
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение