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Прогноз: экспорт Японии в июне вырос на 7%
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Прогноз: экспорт Японии в июне вырос на 7% 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 13 июля — «Вести. Экономика». Экспорт Японии в июне демонстрировал стабильный рост за счет мирового спроса на полупроводники и электронные компоненты, как прогнозируют опрошенные Reuters эксперты.
EPA/KIMIMASA MAYAMA
Это поддержит мнение о том, что японская экономика восстанавливается после сокращения в первом квартале. Но в то же время, как ожидается, экспорт и импорт были несколько более мягкими. Опрос 16 экономистов показал, что экспорт вырос на 7% по сравнению с прошлым годом после роста на 8,1% в мае. Импорт, вероятно, увеличился на 5,3% по сравнению с ростом на 14% в мае, в результате чего торговый баланс снова стал профицитным в размере 534,2 млрд иен ($4,75 млрд). "Мы ожидаем, что экспорт Японии будет продолжать расти постепенно, поскольку спрос на капитальные расходы растет во всем мире", — сказал Йосукэ Ясуи, старший экономист Японского научно-исследовательского института. Эскалация торгового спора между Китаем и Соединенными Штатами также омрачает перспективы, поскольку это может негативно сказаться на мировой торговле и экономике Японии, ориентированной на экспорт. "Торговые трения между Китаем и США усилились, и существует риск того, что негативные последствия будут распространяться по всей Азии в среднесрочной перспективе", — сказал Такуми Цунода, старший экономист Исследовательского института Центрального банка Синкина.
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