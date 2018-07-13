Прогноз: экспорт Японии в июне вырос на 7%

Москва, 13 июля — «Вести. Экономика». Экспорт Японии в июне демонстрировал стабильный рост за счет мирового спроса на полупроводники и электронные компоненты, как прогнозируют опрошенные Reuters эксперты.

EPA/KIMIMASA MAYAMA

Это поддержит мнение о том, что японская экономика восстанавливается после сокращения в первом квартале. Но в то же время, как ожидается, экспорт и импорт были несколько более мягкими. Опрос 16 экономистов показал, что экспорт вырос на 7% по сравнению с прошлым годом после роста на 8,1% в мае. Импорт, вероятно, увеличился на 5,3% по сравнению с ростом на 14% в мае, в результате чего торговый баланс снова стал профицитным в размере 534,2 млрд иен ($4,75 млрд). "Мы ожидаем, что экспорт Японии будет продолжать расти постепенно, поскольку спрос на капитальные расходы растет во всем мире", — сказал Йосукэ Ясуи, старший экономист Японского научно-исследовательского института. Эскалация торгового спора между Китаем и Соединенными Штатами также омрачает перспективы, поскольку это может негативно сказаться на мировой торговле и экономике Японии, ориентированной на экспорт. "Торговые трения между Китаем и США усилились, и существует риск того, что негативные последствия будут распространяться по всей Азии в среднесрочной перспективе", — сказал Такуми Цунода, старший экономист Исследовательского института Центрального банка Синкина.