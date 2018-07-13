Совет Федерации одобрил законопроект о предельном значении пошлин на экспорт нефтепродуктов

Совет Федерации одобрил законопроект о возможности увеличения экспортных пошлин на нефтепродукты до 90% от экспортной пошлины на нефть. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.

«Совет Федерации одобрил изменения в закон о таможенном тарифе, касающиеся освобождения в отдельных случаях от вывозных таможенных пошлин нефти сырой, нефтегазоконденсатной смеси и уточнения применения предельной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую. Уточняется предельный размер ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные категории товаров, выработанных из нефти», — говорится в сообщении.

Законопроектом предполагается возможность увеличения экспортных пошлин в качестве механизма регулирования цен на бензин и дизельное топливо на российском рынке.

Как ранее сообщало RNS, в рамках законопроекта о предельных значениях экспортных пошлин на нефтепродукты правительство РФ предлагает поднять предельные значения пошлин до 90% от уровня устанавливаемой ежемесячно пошлины на нефть. Это коснется бензина, дизельного топлива и керосина. По мнению правительства, увеличение экспортных пошлин позволит стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке в случае их роста в будущем.

Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты составляет 30% от ставки пошлины на нефть.