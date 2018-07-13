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Совет Федерации одобрил законопроект о предельном значении пошлин на экспорт нефтепродуктов
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Совет Федерации одобрил законопроект о предельном значении пошлин на экспорт нефтепродуктов 

Rambler News Service 6 часов назад
Совет Федерации одобрил законопроект о возможности увеличения экспортных пошлин на нефтепродукты до 90% от экспортной пошлины на нефть. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.
«Совет Федерации одобрил изменения в закон о таможенном тарифе, касающиеся освобождения в отдельных случаях от вывозных таможенных пошлин нефти сырой, нефтегазоконденсатной смеси и уточнения применения предельной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую. Уточняется предельный размер ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные категории товаров, выработанных из нефти», — говорится в сообщении.
Законопроектом предполагается возможность увеличения экспортных пошлин в качестве механизма регулирования цен на бензин и дизельное топливо на российском рынке.
Как ранее сообщало RNS, в рамках законопроекта о предельных значениях экспортных пошлин на нефтепродукты правительство РФ предлагает поднять предельные значения пошлин до 90% от уровня устанавливаемой ежемесячно пошлины на нефть. Это коснется бензина, дизельного топлива и керосина. По мнению правительства, увеличение экспортных пошлин позволит стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке в случае их роста в будущем.
Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты составляет 30% от ставки пошлины на нефть.
5 июля 2018 года законопроект [был принят] (https://rns.online/energy/Gosduma-prinyala-v-III-chtenii-zakonoproekt-o-predelnom-znachenii-poshlin-na-eksport-nefteproduktov-2018-07-05/) Госдумой в третьем чтении.
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