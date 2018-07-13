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Сахар подорожал на 7,9 процента
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Сахар подорожал на 7,9 процента 

Калуга 24 6 часов назад
Фото: Калуга 24
За месяц цены на сахар в магазинах федеральных сетей выросли на 7,9%. Несмотря на это, цены на сахар в Калуге остаются самыми низкими среди других областных центров ЦФО. С 4 по 11 июля в калужских магазинах подешевели капуста — на 11,4%, огурцы — на 9,7%, томаты — на 6%, сладкий перец — на 9,4%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области по итогам заседания рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен, которое провел 13 июля заместитель министра конкурентной политики региона Лев Марченков. Продолжают снижаться и оптовые цены на бензин — на 1,6% и дизтопливо — на 0,9%. Розничные цены на топливо остаются без изменений.
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