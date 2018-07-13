Орешкин: Тренд на снижение ставок по кредитам продолжится

Министр уверен, что российская экономика переходит в новую реальность, которая дает большую стабильность и предсказуемость для бизнеса и способствует инвестиционной активности. И 2019 год будет переходным.

Это отразится на темпе роста внутреннего валового продукта (ВВП). Показатели могут оказаться даже чуть ниже, чем в этом году. В 2018 году он ожидается в 1,9 процента, а следующий год — где-то 1,4-1,5 процента. А с 2020 года изменения позволят экономическому росту выходить на более высокий уровень, прогнозирует Орешкин.