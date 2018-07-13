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В Кабардино-Балкарии поддержали изменения пенсионного законодательства
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В Кабардино-Балкарии поддержали изменения пенсионного законодательства 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 13 июл — РИА Новости. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии на внеочередном заседании в пятницу большинством голосов поддержали изменения пенсионного законодательства в России.
"В целом проект федерального закона направлен на создание условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан и адаптации пенсионной системы к нынешним демографическим условиям", — сказал представлявший законопроект глава комитета парламента КБР Хусейн Кажаров.
Он также отметил, что планируется параллельная разработка изменений законодательства для дополнительных мер социальной поддержки. «Уже анонсирован рост расходов на здравоохранение. Кроме того, прорабатывается вопрос реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости людей предпенсионного возраста, а также молодежи», — заявил Кажаров.
Спикер регионального парламента Татьяна Егорова напомнила, что законопроект обсуждался на заседании президиума, и призвала депутатов принять «взвешенное, ответственное и учитывающее существующие реалии решение». За поддержку законопроекта проголосовали 42, против — 9 депутатов парламента.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков ранее заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное, чтение.
В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.
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