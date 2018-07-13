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Глава ВТБ попросил Путина поддержать дедолларизацию
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Глава ВТБ попросил Путина поддержать дедолларизацию 

Банки.ру 6 часов назад
Фото: ТАСС
Банк ВТБ подготовил предложения по расширению использования рубля в международных расчетах. Об этом заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Наши специалисты приготовили целый проект предложений, направленных на дальнейшее расширение использования рубля в международных расчетах, для того чтобы развивать российский рынок по размещению еврооблигаций, акций и созданию других деривативных инструментов, которые сегодня только на Западе используются. Нам нужно создавать, я думаю, свои инструменты. Это нам даст дополнительно и защиту нашего финансового сектора от внешних факторов, и вообще даст новый импульс для развития финансового сектора», — отметил он.
Костин также попросил президента поддержать курс на дальнейшую дедолларизацию и деофшоризацию российской экономики.
«Поэтому я бы хотел, чтобы это предложение, если можно, Вы поручили рассмотреть и соответствующим структурам, правительству, Центральному банку и по возможности поддержать курс на дальнейшую дедолларизацию и деофшоризацию нашей экономики», — заключил Костин.
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