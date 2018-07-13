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Назван доход бюджета России от сделки ОПЕК+
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Новак оценил эффект от сделки ОПЕК+ для бюджета России в 2018 году 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Reuters
Глава Минэнерго России Александр Новак считает, что эффект для российского бюджета в 2018 году от сделки ОПЕК+ может составить от 2,5 трлн до 3 трлн рублей.
Как сообщает РИА Новости, в ходе своего выступления в Совете Федерации Новак отметил, что конкретная цифра будет зависеть от колебания цен на нефть.
«В 2018 году мы ожидаем, что эффект от сделки составит ещё больше. При средних ценах (на нефть. — RT) $70 эффект составит 2,5 трлн рублей для бюджета, при ценах $75 и выше — это может быть и 3 трлн рублей», — пояснил Новак.
Глава Минэнерго был приглашён для выступления в Совет Федерации для обсуждения темы роста цен на бензин.
Ранее Новак заявил, что участники ОПЕК+ за время действия сделки недопоставили на рынок более 1 млрд баррелей нефти.
Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил колебания долларовых цен на нефть в последние годы.
RT на русском: последние новости
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