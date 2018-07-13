Стоимость недвижимости в Париже достигнет нового пика к концу 2018 года — прогноз

Цены на недвижимость в Париже остаются стабильными с 2016 года в результате политических проблем и завышенной рыночной стоимости. Тем не менее, в последнее время жилье стремительно дорожает после выборов президента Макрона в 2017 году и последствий Брексита, когда множество финансовых специалистов из Лондона планируют переехать в Париж. Это также относится к ближневосточным инвесторам, покидающим Сингапур Гонконг для покупки собственности во Франции, сообщает Markets Insider.

По словам генерального директора WIRE Consulting Анджело Цинела, недвижимость в Париже рекордно подорожает к концу 2018 года за счет очень низких процентных ставок, ожидаемого снижения налогов на капитал и снятия лимитов на аренду. Цены на жилье выросли более чем на 8% с 2017 года и в этом году они, очевидно, продолжат повышаться.

Повышенный спрос со стороны иностранных инвесторов существенно увеличил количество сделок с недвижимостью, которое в 2017 году составило более 10 000. Около 30% из них включают роскошную собственность по цене от $10 670 за кв.м, которую в основном приобретают международные покупатели.

Париж, по прогнозам, станет одной из ведущих европейских столиц для американских инвесторов, которые ищут недвижимость для прибыльного долгосрочного прироста капитала. Низкие процентные ставки и текущий сильный обменный курс доллара США к Евро увеличили сделки с американцами на 7,5%.

Если международные инвесторы продолжат инвестировать во французскую столицу, средние цены на элитную недвижимость могут увеличиться на 50%.

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