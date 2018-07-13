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Россия не станет полностью открывать рынок для молочной продукции из Белоруссии
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Россия не станет полностью открывать рынок для молочной продукции из Белоруссии 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ведомство не намерено полностью открывать рынок для молочной продукции из Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Предварительными итогами сегодня можно назвать следующее: мы не видим возможности широко открывать и снимать ограничения", — сказал Данкверт.
Он также добавил, что несколько предприятий могут быть открыты. По его словам, на несколько предприятий могут быть введены ограничения.
Ранее в Минсельхозе сообщили, что ограничения на поставку молока из Белоруссии не скажутся на потребительских ценах.
В ведомстве уверены, что в таких условиях увеличится спрос со стороны торговых организаций на готовую отечественную продукцию, после чего возникнут предпосылки для «положительных изменений ценовой ситуации на рынке молока».
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