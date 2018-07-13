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Орешкин ожидает рост инфляции
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Орешкин ожидает инфляцию выше 4% из-за повышения НДС 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что инфляция в следующем году превысит целевой уровень в 4% из-за повышения НДС. Об это сообщает телеканал "Россия-24".
"Из-за повышения НДС в следующем году у нас инфляция чуть-чуть выйдет выше уровня 4%, но это не несет никаких серьезных рисков для общей инфляционной картины", — сказал Орешкин.
Он подчеркнул, что в 2020 году инфляция снова опустится ниже 4%, когда негативный эффект от повышения НДС из базы уйдет.
Ранее в Минэкономразвитии сообщили, что месячная инфляция в июле вернется в диапазон 0,3-0,4%.
Также в министерстве отметили, что в годовом выражении инфляция ускорится до 2,5-2,6% в июле и 2,9-3,1% в августе. В ведомстве пояснили, что ускорение инфляции связано с низкой базой соответствующих месяцев прошлого года.
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