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Совфед одобрил закон, позволяющий повышать пошлины на вывоз нефтепродуктов
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Совфед одобрил закон, позволяющий повышать пошлины на вывоз нефтепродуктов 

ТАСС 7 часов назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Совет Федерации в пятницу одобрил предложенный правительством закон, которым устанавливается предельная ставка вывозной таможенной пошлины для ряда нефтепродуктов на уровне до 90%.
Как отмечается в заключении профильного комитета верхней палаты по бюджету и финансовым рынкам, новая предельная ставка вводится «в целях стимулирования производства отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, и их реализации на внутреннем рынке» и возможности получения дополнительных доходов при экспорте нефтепродуктов. Таким образом, правительство получает право повысить экспортные пошлины на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин, легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы и смазочные масла.
Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масла составляет 30% от ставки пошлины на нефть, на прямогонный бензин — 55%.
Одновременно с этим закон предусматривает освобождение от вывозных таможенных пошлин нефти и нефтегазоконденсатной смеси, добытых на участках, где исчисляется налог на дополнительный доход от углеводородного сырья в рамках Налогового кодекса. Согласно заключению комитета Совета Федерации, доходы федерального бюджета в результате принятия закона составят от 16,9 млрд до 35,4 млрд рублей в год.
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