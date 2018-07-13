Совфед одобрил закон, позволяющий повышать пошлины на вывоз нефтепродуктов

МОСКВА , 13 июля. / ТАСС /. Совет Федерации в пятницу одобрил предложенный правительством закон, которым устанавливается предельная ставка вывозной таможенной пошлины для ряда нефтепродуктов на уровне до 90%.

Как отмечается в заключении профильного комитета верхней палаты по бюджету и финансовым рынкам, новая предельная ставка вводится «в целях стимулирования производства отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, и их реализации на внутреннем рынке» и возможности получения дополнительных доходов при экспорте нефтепродуктов. Таким образом, правительство получает право повысить экспортные пошлины на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин, легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы и смазочные масла.

Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масла составляет 30% от ставки пошлины на нефть, на прямогонный бензин — 55%.

Одновременно с этим закон предусматривает освобождение от вывозных таможенных пошлин нефти и нефтегазоконденсатной смеси, добытых на участках, где исчисляется налог на дополнительный доход от углеводородного сырья в рамках Налогового кодекса. Согласно заключению комитета Совета Федерации, доходы федерального бюджета в результате принятия закона составят от 16,9 млрд до 35,4 млрд рублей в год.