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Россия сдержит «молочные реки» из Белоруссии
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Россия сдержит «молочные реки» из Белоруссии 

News.ru 7 часов назад
Россельхознадзор не будет полностью открывать рынок для молочной продукции из Белоруссии, несмотря на снятие взаимных ограничений.
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