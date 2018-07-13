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Новак: цены на нефть уже отреагировали на угрозу торговой войны
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Новак: цены на нефть уже отреагировали на угрозу торговой войны 

Газета.Ru 7 часов назад
Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что торговая война США и Китая негативно сказывается на мировой экономике. Об этом сообщает РИА «Новости».
"В целом для глобальной экономики это негативные сигналы. Как мы знаем, цены на нефть волатильные и реагируют на общие сигналы в мировой экономике, поэтому те цены, которые отражают сейчас ситуацию, они включают в себя и угрозы касающиеся заявлений о торговых войнах", — сказал Новак.
Он отметил, что на цену нефти влияют и заявления в СМИ.
Ранее Новак сообщил о скором выполнении задачи соглашения ОПЕК+.
Он отметил, что благодаря данному соглашению были убраны излишки остатков нефти на мировых рынках и появилась возможность вернуть ситуацию в нормальное «русло».
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