СФ предоставил кабмину право повышать экспортные пошлины на бензин до 90% от нефтяных

МОСКВА , 13 июл — ПРАЙМ. Сенаторы в пятницу одобрили закон, предоставляющий правительству РФ право повышать экспортные пошлины на бензин до 90% от пошлины на нефть.

Документ позволит правительству до конца 2018 года вводить вывозную таможенную пошлину на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин в размере до 90%, пояснял ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин . Аналогичная мера применялась в 2011 году, сказал замминистра.

Таким правом правительство сможет воспользоваться в случае роста цен на бензин, если он произойдет, несмотря на достигнутые ранее договоренности с нефтяными компаниями.

Поправки предусматривают, что ставки вывозных таможенных пошлин для легких и средних дистиллятов, бензола, толуола, ксилолов, масел смазочных, прямогонного и товарного бензина не должны превышать 90% ставки пошлины на нефть для всех календарных месяцев, приходящихся на период с 1 августа по 31 декабря 2018 года.

Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масла составляет 30% от ставки пошлины на нефть, на прямогонный бензин — 55%.

Закон также освобождает от вывозных таможенных пошлин нефть, включая нефтегазоконденсатные смеси, которые добыты на месторождениях, подпадающих под применение режима НДД (налог на дополнительный доход).