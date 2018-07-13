Германия отложила выплаты для Греции

Германия отсрочила последнюю выплату в рамках программы финансовой помощи Греции , что свидетельствует о том, насколько стране с юга Европы будет сложно восстановить финансовый суверенитет.

Министры финансов еврозоны утвердили выделение финансовой помощи в размере 15 млрд евро на встрече в Брюсселе , однако Германия отказалась от подписания соглашения.

Задержка связана с тем, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в конце июня, что он отложит увеличение налога на добавленную стоимость, запланированное на это лето, на пяти островах в Эгейском море, которые сильнее всего пострадали от миграционного кризиса.

Германия заявила, что Греция должна заполнить бюджетную дыру в размере 28 млн евро с за счет другого сокращения расходов. Главным образом Афинам придется урезать оборонный бюджет.