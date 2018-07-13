Страны ОПЕК+ обсуждают бессрочное сотрудничество

Страны ОПЕК+ обсуждают документ о бессрочном сотрудничестве с 2019 года

"Сейчас рассматривается проект соглашения, начиная с 2019 года, о некой институционализации взаимоотношений между странами ОПЕК и не-ОПЕК, о постоянном взаимодействии в этом направлении", — сказал Новак.

По его словам, соглашение будет носить бессрочный характер и будет открыто для всех стран. "У нас будет возможность у стран-экспортеров нефти консультироваться, встречаться, при необходимости принимать решения, которые были бы полезны для экспортоориентированных стран", — заключил Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.