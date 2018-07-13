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Страны ОПЕК+ обсуждают бессрочное сотрудничество
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Страны ОПЕК+ обсуждают документ о бессрочном сотрудничестве с 2019 года 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Страны ОПЕК+ рассматривают возможность принятия документа о бессрочном сотрудничестве с 2019 года, заявил министр энергетики России Александр Новак, выступая в Совете Федерации.
"Сейчас рассматривается проект соглашения, начиная с 2019 года, о некой институционализации взаимоотношений между странами ОПЕК и не-ОПЕК, о постоянном взаимодействии в этом направлении", — сказал Новак.
По его словам, соглашение будет носить бессрочный характер и будет открыто для всех стран. "У нас будет возможность у стран-экспортеров нефти консультироваться, встречаться, при необходимости принимать решения, которые были бы полезны для экспортоориентированных стран", — заключил Новак.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.
В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.
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