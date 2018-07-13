В Волгограде инфляция оказалась выше, чем в среднем по России

В первом полугодии 2018 года инфляция в Волгоградской области составила 2,4%, для сравнения, в среднем по России она достигла 2,1%. Как сообщает пресс-служба регионального органа государственной статистики, продукты питания и непродовольственные товары подорожали в Волгоградской области в среднем на 2,5%, а цены в сфере услуг подскочили на 1,8%. Однако негативная ситуация с повышением общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок отмечается не только в Волгоградской области, но и в других регионах. Так, на Чукотке инфляция составляет 3,6%, в Московской области — 3,1%.