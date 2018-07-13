Официальный курс евро снизился на 21 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 21,58 коп., до 72,46 руб., курс доллара увеличился на 8,72 коп., до 62,29 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 4,92 коп., составив 66,87 руб.

Индекс Московской биржи вырос на 0,3% и составил 2330 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,2%, до 1180 пункта.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть не определились с динамикой.

Августовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,06%, составив $70,37 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,23%, до $74,28 за баррель.

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