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Официальный курс евро снизился на 21 копейку
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Официальный курс евро снизился на 21 копейку 

Газета.Ru 1 час назад
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 21,58 коп., до 72,46 руб., курс доллара увеличился на 8,72 коп., до 62,29 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 4,92 коп., составив 66,87 руб.
Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи вырос на 0,3% и составил 2330 пункта.
Индекс РТС поднялся на 0,2%, до 1180 пункта.
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть не определились с динамикой.
Августовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,06%, составив $70,37 за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,23%, до $74,28 за баррель.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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