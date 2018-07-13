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Совфед одобрил закон о праве повышать экспортные пошлины на бензин до 90%
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Совфед одобрил закон о праве повышать экспортные пошлины на бензин до 90% 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сенаторы в пятницу одобрили закон, предоставляющий правительству РФ право повышать экспортные пошлины на бензин до 90% от пошлины на нефть.
Документ позволит правительству до конца 2018 года вводить вывозную таможенную пошлину на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин в размере до 90%, пояснял ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин. Аналогичная мера применялась в 2011 году, сказал замминистра.
Таким правом правительство сможет воспользоваться в случае роста цен на бензин, если он произойдет, несмотря на достигнутые ранее договоренности с нефтяными компаниями.
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