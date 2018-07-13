Совфед одобрил закон о праве повышать экспортные пошлины на бензин до 90%

МОСКВА , 13 июл — РИА Новости . Сенаторы в пятницу одобрили закон, предоставляющий правительству РФ право повышать экспортные пошлины на бензин до 90% от пошлины на нефть. Документ позволит правительству до конца 2018 года вводить вывозную таможенную пошлину на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин в размере до 90%, пояснял ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин . Аналогичная мера применялась в 2011 году, сказал замминистра. Таким правом правительство сможет воспользоваться в случае роста цен на бензин, если он произойдет, несмотря на достигнутые ранее договоренности с нефтяными компаниями.