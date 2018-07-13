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СовФед одобрил закон об НДД и низких акцизах на топливо
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СовФед одобрил закон об НДД и низких акцизах на топливо 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Кроме того, в этом же законе прописаны изменения в Налоговый кодекс, которые устанавливают пониженные ставки акцизов на бензин пятого класса и дизель ретроспективно — с 1 июня этого года. Они будут действовать до конца года для стабилизации цен на топливо на АЗС.
Законопроект об НДД также включает поправки, по которым увеличивается ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для "Газпрома" в сентябре-декабре этого года, что позволит компенсировать потери федерального бюджета из-за низких дивидендов компании по итогам прошлого года. За счет этого бюджет получит более 70 миллиардов рублей.
Наряду с этим, Совет Федерации одобрил закон, исходя из которого правительство получает право вводить заградительную таможенную пошлину на светлые нефтепродукты — до 90 процентов от ставки пошлины на нефть. Это сделано также в интересах стабилизации цен на внутреннем рынке.
Наконец, Совет Федерации одобрил закон об изменении норматива зачисления доходов от уплаты акцизов в пользу региональных бюджетов, которые, в свою очередь, направляют эти средства на формирование региональных дорожных фондов. Новые нормативы будут действовать во второй половине этого года и в начале следующего, чтобы компенсировать выпадающие поступления из-за более низких акцизов (около ста миллиардов рублей).
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