Лавров ответил на заявления Трампа по «Северному потоку-2»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что высказывания президента США Дональда Трампа и министра энергетики Рика Перри по поводу трубопровода "Северный поток-2" являются примером чистой идеологии и нечестной конкуренции.
В Брюсселе, где проходил саммит НАТО, Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа. Он считает совершенно неприемлемым, что ФРГ платит миллиарды за российский газ и планирует построить для него новый трубопровод ("Северный поток-2"), тогда как Соединенные Штаты должны ее защищать как союзника по НАТО, тратя на оборону непропорционально больше Берлина.
Лавров в интервью ведущему RT Ларри Кингу напомнил о высказывании Трампа о том, что президент РФ Владимир Путин для него не друг и не враг, а соперник, который, возможно, однажды станет другом.
"Говоря о соперничестве: я всегда верил в свободную конкуренцию, ибо свободный рынок заключается в честной конкуренции", — заявил Лавров.
Он также обратил внимание на заявление министра энергетики США Рика Перри по поводу "Северного потока-2".
"Он сказал, что проект должен быть приостановлен, а на те европейские страны, компании которых будут участвовать в проекте, США наложат санкции, так как суть США в конкуренции, для конкуренции необходимы новые терминалы СПГ для американского газа. Я бы сказал, некоторая конкуренция. И, конечно, российский авторитарный газ, как предполагается, хуже американского демократического газа? Я извиняюсь, но это не экономика, это не конкуренция, это уже чистая идеология и нечестная конкуренция", — подытожил Лавров.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу. Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.